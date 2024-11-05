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Тестирование на когнитивные способности в апелляции завершилось полным фиаско – этап тестирования теперь на паузе, а сам конкурс – под угрозой

12:12, 5 ноября 2024
Высшая квалификационная комиссия судей признала проблему – говорят, что виноват разработчик и его программное обеспечение.
Тестирование на когнитивные способности в апелляции завершилось полным фиаско – этап тестирования теперь на паузе, а сам конкурс – под угрозой
Источник фото: ВККС
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Тестирование на когнитивные способности в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судов апелляционных судов 5 ноября 2024 года потерпело крах.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 4 ноября тестирование на когнитивные способности не состоялось для четырех групп кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации из-за некорректной работы компьютерной программы тестирования – программа «зависала» и слишком медленно обновлялась.

Компания разработчик тестов – Psymetrics, и сама ВККС, надеялись, что 4 и 5 ноября адекватную работу программы удастся наладить.

Однако чуда не произошло.

После начала тестирования первой группы кандидатов на должности судей апелляционных судов утром 5 ноября, около 20 претендентов на должности судей сообщили о некорректной работе компьютерной программы тестирования.

При этом представители компании Psymetrics попытались уверить кандидатов, что все происходит «как надо».

«Мы все поменяли вчера. Эти 2-3 секунды задержки, которые вы наблюдаете сейчас, это уже совсем не то, что происходило вчера», - сообщила представитель компании.

Впрочем, подобная позиция вызвала настоящий взрыв эмоций у некоторых кандидатов. Вот характерные их высказывания:

«Это издевательство продолжается уже второй день!»

«Почему нельзя наладить работу программы тестирования, а потом уже сдавать тест? Это что, эксперимент?

«У нас есть четкое время для ответа. Каждая задержка может иметь последствия для общего результата!».

«Когда во время судебного процесса возникают проблемы с видеоконференцсвязью, судебное заседание откладывается или переносится. Почему здесь так нельзя?»

«Мне не хватило 15 секунд из-за проблем с программой! Это неравные условия для проведения конкурса. Это вообще недопустимо для конкурса такого уровня!».

«Это игра в наперстки!»

Услышав критику, организаторы предложили несколько странный вариант – для снижения нагрузки на систему кандидаты должны были сдавать тестирование с перерывом на 20 минут и в составе двух групп примерно по 30 кандидатов в каждой группе.

Впрочем, кандидатам такое предложение не понравилось:

«Такой вариант влияет на эмоциональное состояние! Это ведь не просто тесты, а тесты на когнитивные способности! Мы можем перегореть эмоционально», - прозвучало в адрес организаторов тестирования.

В итоге организаторы тестирования все же уговорили кандидатов вернуться к сдаче второго блока тестирования, однако с его прохождением также возникли технические проблемы.

«Мы понимаем, что условия, в которых вы оказались, являются нестандартными. Вам будет предложено какое-то решение. Это нештатная ситуация», – сообщила представитель организаторов тестирования.

Разъяснить происходящее попытались председатель ВККС Андрей Пасечник и секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, прибывшие в помещение, где проходило тестирование.

«Psymetrics вчера пытался решить проблемы с программой. Сегодня утром проверка системы производилась дважды. Все работало. Мы решили, что проблема преодолена. К сожалению, проблема осталась. Причины, почему возникают проблемы с тестированием, пока неясны. Psymetrics тоже не может узнать, почему так происходит. Быстро решить проблему невозможно. Psymetrics сегодня направил письмо в Комиссию, в котором попросил перенести или отложить проведение процедуры до выяснения всех подробностей и решения технических проблем. Также Psymetrics принесли извинения. Думаю, понятно, кто должен нести репутационную ответственность за сложившуюся ситуацию», - рассказал Андрей Пасечник.

Он добавил, что ВККС не имеет отношения к ситуации с тестированием, и рассказал, что кроме как назначения Psymetrics оператором тестирования, другого варианта у Комиссии не было.

«К сожалению, в этой сфере фактически отсутствует конкуренция в Украине. К тому же, наши международные партнеры предложили нам сотрудничать именно с Psymetrics», - добавил глава ВККС.

Что касается дальнейших перспектив как тестирования на когнитивные способности, так и конкурса в апелляционные суды в целом, то представители ВККС каких-либо конкретных новостей не сообщили.

«Решения какого-то пока нет. Нам всем нужно время, чтобы выяснить, что произошло. 5 и 6 ноября тестирование точно не состоится. Будет изменен график этапов экзамена. К тестированию на когнитивные способности мы вернемся только тогда, когда будем уверены, что проблем больше нет. Но когда это произойдет, спрогнозировать сложно», - рассказал Андрей Пасечник.

Также председатель Комиссии признал, что ситуация с тестированием на когнитивные способности повлияет на ход всего конкурса в апелляционные суды.

«Графики будут изменены. Но как конкретно – пока мы не знаем. Поймите нас», - отметил Андрей Пасечник.

Наиболее вероятный вариант, рассматриваемый ВККС – это новый график и повторное тестирование на когнитивные способности.

Также Андрей Пасечник пообещал решить вопрос тех кандидатов, которые все же удовлетворены полученными во время тестирования на когнитивные способности баллами – вероятно, их разрешат засчитать.

Автор: Вячеслав Хрипун

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суд судья ВККС апелляционные суды

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