Президент Сербии: выборы в США могут решить судьбу мира или войны.

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Президент Сербии Александр Вучич считает, что результаты президентских выборов в США могут стать решающими для мира или же привести к продолжению войны, что грозит вспышкой Третьей мировой войны. Об этом он высказался в интервью BSC happy portal.

«Может случиться, что эти выборы принесут мир или продолжение войны, что приведет нас к Третьей мировой войне», - отметил Вучич. Он не стал прогнозировать победителя, подчеркнув, что отрыв между кандидатами является незначительным.

Сербский президент отметил, что Дональд Трамп демонстрирует успешную кампанию, особенно в последние дни, но считает, что Камала Харрис в итоге получит больше голосов. «Имел ли он достаточное преимущество, я все-таки считаю, что он был немного ближе к победе. Но я убежден, что у Камалы будет больше голосов», - добавил он.

Вучич также коснулся ситуации в Израиле, отметив, что в случае эскалации конфликта с Ираном, победа Харрис может привести к активизации действий США против Тегерана. «Не забывайте, что Израиль имеет 6 бомбардировщиков. Если Иран отомстит Израилю и объявит об этом, я предполагаю, что если Камала победит, Джо Байден, как убежденный сионист, захочет, чтобы его помнили, что он уничтожил Иран», - отметил он.

Президент Сербии подчеркнул, что США контролируют около 48% мировых военных сил, тогда как военная мощь России значительно превышает ее экономические и демографические возможности. «Она не мала, но ее военная мощь значительно больше, и россия всегда бесспорна среди двух-трех мировых держав. Америки, россии и Китая. Трамп не сможет это остановить. Я уже догадываюсь, в чем заключается идея Трампа. Это умная идея стратегически, но сложная, разделить россию и Китай. Тактически, думаю, идея будет несколько иной. Если он победит, а это большой знак вопроса, он попытается поссорить россию и Китай, потому что он знает, что Китай является его главным препятствием, и он будет пытаться медленно привлекать россиян через мир, через другие отношения», - подчеркнул Вучич.

Кроме того, он добавил, что Украине необходима поддержка США в войне с россией.

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