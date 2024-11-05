Результати президентських виборів в США загрожують Третьою світовою війною, – президент Сербії

Президент Сербії: вибори в США можуть вирішити долю миру або війни.

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Президент Сербії Олександр Вучич вважає, що результати президентських виборів у США можуть стати вирішальними для миру або ж призвести до продовження війни, що загрожує спалахом Третьої світової війни. Про це він висловився в інтерв'ю BSC happy portal.

«Може статися, що ці вибори принесуть мир або продовження війни, що призведе нас до Третьої світової війни», — зазначив Вучич. Він не став прогнозувати переможця, підкресливши, що відрив між кандидатами є незначним.

Сербський президент відзначив, що Дональд Трамп демонструє успішну кампанію, особливо в останні дні, але вважає, що Камала Гарріс в підсумку отримає більше голосів. «Чи мав він достатню перевагу, я все-таки вважаю, що він був трохи ближчим до перемоги. Але я переконаний, що у Камали буде більше голосів», — додав він.

Вучич також торкнувся ситуації в Ізраїлі, зауваживши, що у разі ескалації конфлікту з Іраном, перемога Гарріс може призвести до активізації дій США проти Тегерана. «Не забувайте, що Ізраїль має 6 бомбардувальників. Якщо Іран помститься Ізраїлю та оголосить про це, я припускаю, що якщо Камала переможе, Джо Байден, як переконаний сіоніст, захоче, щоб його пам’ятали, що він знищив Іран», — зазначив він.

Президент Сербії підкреслив, що США контролюють близько 48% світових військових сил, тоді як військова потужність росії значно перевищує її економічні та демографічні можливості. «Вона не мала, але її військова міць значно більша, і росія завжди безперечна серед двох-трьох світових держав. Америки, росії та Китаю. Трамп не зможе це зупинити. Я вже здогадуюсь, у чому полягає ідея Трампа. Це розумна ідея стратегічно, але складна, розділити росію та Китай. Тактично, думаю, ідея буде дещо іншою. Якщо він переможе, а це великий знак питання, він спробує посварити Росію і Китай, тому що він знає, що Китай є його головною перешкодою, і він намагатиметься повільно залучати росіян через мир, через інші відносини», — підкреслив Вучич.

Крім того, він додав, що Україні необхідна підтримка США у війні з росією.

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