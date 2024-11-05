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Нацбанк випустив нову монету номіналом 5 гривень, присвячену року Змії

16:11, 5 листопада 2024
Монета «Рік Змії» потрапила в обіг 5 листопада, загалом буде реалізовано 48 тисяч монет.
Нацбанк випустив нову монету номіналом 5 гривень, присвячену року Змії
Джерело фото: Нацбанк
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Національний банк України поповнив серію «Східний календар» новою пам'ятною монетою «Рік Змії», яка вводиться в обіг 5 листопада 2024 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Монета має номінал 5 гривень, а тираж становить 80 тисяч штук у сувенірній упаковці. На реверсі зображено стилізований символ східного календаря 2025 року – змію, яка представлена в шестикутнику, що символізує динаміку та внутрішню силу. Агресивний образ зміїної голови вказує на ворожість та непередбачуваність, а закручений хвіст нагадує шаблю, що підкреслює готовність до боротьби.

На аверсі монети розміщені 12 символів східного календаря, а в центрі – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на знак китайського зодіаку, який головує в 2025 році. Дизайн монети розробила художниця Марина Куц, а скульптором став Анатолій Демяненко.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 48 тисяч монет.

Джерело відео: Нацбанк 

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