Нацбанк выпустил новую монету номиналом 5 гривен, посвященную году Змеи

Монета «Год Змеи» попала в обращение 5 ноября, всего будет реализовано 48 тысяч монет.

Источник фото: Нацбанк

Национальный банк Украины пополнил серию «Восточный календарь» новой памятной монетой «Год Змеи», которая вводится в обращение 5 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета имеет номинал 5 гривен, а тираж составляет 80 тысяч штук в сувенирной упаковке. На реверсе изображен стилизованный символ восточного календаря 2025 года - змея, которая представлена в шестиугольнике, что символизирует динамику и внутреннюю силу. Агрессивный образ змеиной головы указывает на враждебность и непредсказуемость, а закрученный хвост напоминает саблю, что подчеркивает готовность к борьбе.

На аверсе монеты размещены 12 символов восточного календаря, а в центре - стилизованные часы со стрелкой, указывающей на знак китайского зодиака, который главенствует в 2025 году. Дизайн монеты разработала художница Марина Куц, а скульптором стал Анатолий Демьяненко.

Всего через интернет-магазин будет реализовано 48 тысяч монет.

Источник видео: Нацбанк

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