Практика судов
  1. В Украине

Второй год подряд в отопительный сезон Украина будет использовать только отечественный газ, – Денис Шмыгаль

13:05, 5 ноября 2024
Премьер уверяет в 100% готовности общин к зиме.
Второй год подряд в отопительный сезон Украина будет использовать только отечественный газ, – Денис Шмыгаль
Источник фото: kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в отопительном сезоне 2024/2025 годов Украина, как и в предыдущем сезоне, будет использовать исключительно отечественный газ.

На заседании правительства во вторник Шмыгаль отметил, что отопительный сезон начался во всех регионах страны, за исключением Херсонщины, где до сих пор сохраняется теплая погода. Он заверил, что готовность общин к зиме составляет 100%. Сейчас работает 83% котельных, а тепло подается в 70% жилых домов, а также более 80% школ, больниц и детских садов.

Премьер также подчеркнул, что Украина имеет достаточные энергетические ресурсы для бесперебойного прохождения зимнего периода. «Запасов газа в подземных хранилищах хватит для бытовых потребителей, для теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений. При этом, формируя запасы, мы учли потребности в работе газовых установок децентрализованной генерации. И это будет уже второй отопительный сезон подряд, когда мы будем использовать только украинский газ», - подытожил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Денис Шмыгаль отопление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Неустранимые технические проблемы»: назначенные до 11 ноября IQ-тесты для конкурсантов в апелляционные суды отменены

Тестирование когнитивных способностей для кандидатов в апелляционные суды, назначенное с 5 по 11 ноября, не состоится.

Кабмин назначил первым заместителем министра юстиции Николая Кучерявенко и уволил с этого поста Евгения Горовца

Правительство назначило первого проректора НЮУ имени Ярослава Мудрого Николая Кучерявенко первым заместителем министра юстиции, уволив с этой должности Евгения Горовца

Тестирование на когнитивные способности в апелляции завершилось полным фиаско – этап тестирования теперь на паузе, а сам конкурс – под угрозой

Высшая квалификационная комиссия судей признала проблему – говорят, что виноват разработчик и его программное обеспечение.

Водителей, системно проезжающих на желтый сигнал светофора, будут лишать прав до одного года

Системных поклонников нарушение правил проезда пешеходных переходов будет ждать лишение прав.

Дональд Трамп не исключает, что может проиграть, но обещает «будет интересно»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп допустил проигрыш на выборах, заявив, что «могут произойти плохие вещи».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду