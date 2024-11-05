Второй год подряд в отопительный сезон Украина будет использовать только отечественный газ, – Денис Шмыгаль

Премьер уверяет в 100% готовности общин к зиме.

Источник фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в отопительном сезоне 2024/2025 годов Украина, как и в предыдущем сезоне, будет использовать исключительно отечественный газ.

На заседании правительства во вторник Шмыгаль отметил, что отопительный сезон начался во всех регионах страны, за исключением Херсонщины, где до сих пор сохраняется теплая погода. Он заверил, что готовность общин к зиме составляет 100%. Сейчас работает 83% котельных, а тепло подается в 70% жилых домов, а также более 80% школ, больниц и детских садов.

Премьер также подчеркнул, что Украина имеет достаточные энергетические ресурсы для бесперебойного прохождения зимнего периода. «Запасов газа в подземных хранилищах хватит для бытовых потребителей, для теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений. При этом, формируя запасы, мы учли потребности в работе газовых установок децентрализованной генерации. И это будет уже второй отопительный сезон подряд, когда мы будем использовать только украинский газ», - подытожил он.

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