Практика судів
  1. В Україні

Другий рік поспіль в опалювальний сезон Україна використовуватиме лише вітчизняний газ, – Денис Шмигаль

13:05, 5 листопада 2024
Прем'єр запевняє у 100% готовності громад до зими.
Другий рік поспіль в опалювальний сезон Україна використовуватиме лише вітчизняний газ, – Денис Шмигаль
Джерело фото: kmu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в опалювальному сезоні 2024/2025 років Україна, як і в попередньому сезоні, використовуватиме виключно вітчизняний газ.

На засіданні уряду у вівторок Шмигаль зазначив, що опалювальний сезон розпочався у всіх регіонах країни, за винятком Херсонщини, де досі зберігається тепла погода. Він запевнив, що готовність громад до зими становить 100%. Наразі працює 83% котелень, а тепло подається до 70% житлових будинків, а також понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садків.

Прем'єр також підкреслив, що Україна має достатні енергетичні ресурси для безперебійного проходження зимового періоду. «Запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, бюджетних установ. При цьому, формуючи запаси, ми врахували потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації. І це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли ми використовуватимемо лише український газ», — підсумував він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Денис Шмигаль опалення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Непереборні технічні проблеми»: призначені до 11 листопада IQ-тести для конкурсантів в апеляційній суди скасовані

Тестування когнітивних здібностей для кандидатів в апеляційні суди, призначене з 5 по 11 листопада, не відбудеться.

Кабмін призначив першим заступником міністра юстиції Миколу Кучерявенка і звільнив з цієї посади Євгенія Горовця

Уряд призначив першого проректора НЮУ імені Ярослава Мудрого Миколу Кучерявенка першим заступником міністра юстиції, звільнивши з цієї посали Євгенія Горовця.

Тестування на когнітивні здібності в апеляції завершилося повним фіаско – етап тестування тепер на паузі, а сам конкурс – під загрозою

Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала проблему – кажуть, що винен розробник і його програмне забезпечення.

Водіїв, які системно проїжджають на жовтий сигнал світлофора, будуть позбавляти прав до одного року

Системних шанувальників порушення правил проїзду пішохідних переходів чекатиме позбавлення прав.

Дональд Трамп не виключає, що може програти, але обіцяє «буде цікаво»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп допустив програш на виборах, заявивши, що «можуть статися погані речі»

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду