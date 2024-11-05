Другий рік поспіль в опалювальний сезон Україна використовуватиме лише вітчизняний газ, – Денис Шмигаль

Прем'єр запевняє у 100% готовності громад до зими.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в опалювальному сезоні 2024/2025 років Україна, як і в попередньому сезоні, використовуватиме виключно вітчизняний газ.

На засіданні уряду у вівторок Шмигаль зазначив, що опалювальний сезон розпочався у всіх регіонах країни, за винятком Херсонщини, де досі зберігається тепла погода. Він запевнив, що готовність громад до зими становить 100%. Наразі працює 83% котелень, а тепло подається до 70% житлових будинків, а також понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садків.

Прем'єр також підкреслив, що Україна має достатні енергетичні ресурси для безперебійного проходження зимового періоду. «Запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, бюджетних установ. При цьому, формуючи запаси, ми врахували потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації. І це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли ми використовуватимемо лише український газ», — підсумував він.

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