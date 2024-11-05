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Шмигаль повідомив, чи скасують субсидію для сімей, які встановили енергообладнання на суму до 150 тис грн

13:02, 5 листопада 2024
Денис Шмигаль заявив, що люди не повинні втратити право на житлову субсидію при встановлені альтернативних джерел живлення і генерації.
Шмигаль повідомив, чи скасують субсидію для сімей, які встановили енергообладнання на суму до 150 тис грн
Фото: kmu.gov.ua
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Кабмін доручив Міністерству соціальної політики розробити рішення, яке дасть змогу не скасовувати субсидію сім'ям, які встановили енергетичне обладнання на суму до 150 000 грн. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії», - сказав він і наголосив, що при цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію.

«Сьогодні доручаємо Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд Уряду відповідний проєкт рішення. У його основі буде проста та зрозуміла норма - якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається», - заявив  Шмигаль.

Ще він додав, що Мінсоцполітики також має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не зменшуватиметься навіть у разі перебоїв електропостачання.

Раніше Пенсійний фонд перерахував розміри житлових субсидій.

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Денис Шмигаль субсидія

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