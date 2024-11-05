Шмигаль повідомив, чи скасують субсидію для сімей, які встановили енергообладнання на суму до 150 тис грн

Денис Шмигаль заявив, що люди не повинні втратити право на житлову субсидію при встановлені альтернативних джерел живлення і генерації.

Фото: kmu.gov.ua

Кабмін доручив Міністерству соціальної політики розробити рішення, яке дасть змогу не скасовувати субсидію сім'ям, які встановили енергетичне обладнання на суму до 150 000 грн. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії», - сказав він і наголосив, що при цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію.

«Сьогодні доручаємо Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд Уряду відповідний проєкт рішення. У його основі буде проста та зрозуміла норма - якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається», - заявив Шмигаль.

Ще він додав, що Мінсоцполітики також має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не зменшуватиметься навіть у разі перебоїв електропостачання.

Раніше Пенсійний фонд перерахував розміри житлових субсидій.

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