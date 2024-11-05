Шмыгаль сообщил, отменят ли субсидию для семей, установивших энергооборудование на сумму до 150 тыс грн

Денис Шмыгаль заявил, что люди не должны лишиться права на жилищную субсидию при установлении альтернативных источников питания и генерации.

Фото: kmu.gov.ua

Кабмин поручил Министерству социальной политики разработать решение, позволяющее не отменять субсидию семьям, установившим энергетическое оборудование на сумму до 150 000 грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы понимаем, что зима будет сложной, поэтому всячески поощряем граждан к энергостойкости. В частности, к установлению альтернативных источников питания и генерации: солнечных панелей, ветровых установок, накопителей электроэнергии», - сказал он и подчеркнул, что при этом люди не должны лишиться права на жилищную субсидию.

«Сегодня поручаем Минсоцполитики разработать и внести на рассмотрение правительства соответствующий проект решения. В его основе будет простая и понятная норма – если стоимость установленного энергетического оборудования не превышает 150 тыс. грн, субсидия за семьей сохраняется», - заявил Шмыгаль.

Еще он добавил, что Минсоцполитики также должно разработать механизм, согласно которому размер субсидии на оплату электроэнергии не будет уменьшаться даже в случае перебоев с электроснабжением.

Ранее Пенсионный фонд пересчитал размеры жилищных субсидий.

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