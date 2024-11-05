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Шмыгаль сообщил, отменят ли субсидию для семей, установивших энергооборудование на сумму до 150 тыс грн

13:02, 5 ноября 2024
Денис Шмыгаль заявил, что люди не должны лишиться права на жилищную субсидию при установлении альтернативных источников питания и генерации.
Шмыгаль сообщил, отменят ли субсидию для семей, установивших энергооборудование на сумму до 150 тыс грн
Фото: kmu.gov.ua
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Кабмин поручил Министерству социальной политики разработать решение, позволяющее не отменять субсидию семьям, установившим энергетическое оборудование на сумму до 150 000 грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы понимаем, что зима будет сложной, поэтому всячески поощряем граждан к энергостойкости. В частности, к установлению альтернативных источников питания и генерации: солнечных панелей, ветровых установок, накопителей электроэнергии», - сказал он и подчеркнул, что при этом люди не должны лишиться права на жилищную субсидию.

«Сегодня поручаем Минсоцполитики разработать и внести на рассмотрение правительства соответствующий проект решения. В его основе будет простая и понятная норма – если стоимость установленного энергетического оборудования не превышает 150 тыс. грн, субсидия за семьей сохраняется», - заявил Шмыгаль.

Еще он добавил, что Минсоцполитики также должно разработать механизм, согласно которому размер субсидии на оплату электроэнергии не будет уменьшаться даже в случае перебоев с электроснабжением.

Ранее Пенсионный фонд пересчитал размеры жилищных субсидий.

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Денис Шмыгаль субсидия

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