У Києві спалахнув ресторан у Шевченківському районі, фото

Загоряння сталось на другому поверсі закладу громадського харчування та поширилося на дах будівлі.

У Шевченківському районі столиці вогнеборці ліквідували пожежу в ресторані. Повідомлення про загорання на проспекті Берестейському надійшло до рятувальників вранці 5 листопада о 08:17.

Як інформують у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, загоряння сталось на другому поверсі закладу громадського харчування, з розповсюдженням на дах будівлі. Пожежу ліквідували о 08:45 на площі 40 кв. м.

Жертв чи постраждалих немає.

Що стало причиною виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

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