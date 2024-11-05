Десантно-штурмові війська лідирують у використанні Армія+

148 окрема артилерійська бригада ДШВ ЗСУ лідирує у використанні Армія+ з 500 обробленими рапортами.

Джерело фото: dshv.mil.gov.ua

Десантно-штурмові війська, Військово-морські сили та Командування Сил підтримки стали провідниками в використанні застосунку Армія+ для обробки електронних рапортів. Як повідомляє Міністерство оборони, принаймні кожна друга військова частина в цих структурах використовує цей інструмент для документування.

Зокрема, статистика показує, що:

Десантно-штурмові війська (ДШВ) — 80% військових частин

Військово-морські сили (ВМС) — 70%

Командування Сил підтримки (КСП) — 50%

За три місяці з моменту запуску Армія+ більше ніж 1 000 військових частин розпочали обробку рапортів через цей застосунок. Першою, що досягла позначки у 500 оброблених рапортів, стала 148 окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ ЗСУ. Військові зосередилися на найпоширеніших запитах, зокрема на відпустках та матеріальній допомозі, і поступово переходять до інших типів рапортів.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко наголосила: «Ці результати доводять — революція у депаперизації війська відбувається прямо на наших очах. Крім 148 Житомирської бригади, скоро отримаємо наступний підрозділ із 500 повністю опрацьованими рапортами. Дякую командуванню бригади, зокрема її командиру полковнику Максиму Лановому та начальнику штабу полковнику Олегу Змислому. А також Євгену Кірєєву, начальнику адміністративної групи — за організацію роботи з прийому та обробки рапортів через Армія+».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.