Десантно-штурмовые войска лидируют в использовании Армия+

148 отдельная артиллерийская бригада ДШВ ВСУ лидирует в использовании Армия+ с 500 обработанными рапортами.

Источник фото: dshv.mil.gov.ua

Десантно-штурмовые войска, Военно-морские силы и Командование Сил поддержки стали проводниками в использовании приложения Армия+ для обработки электронных рапортов. Как сообщает Министерство обороны, по крайней мере каждая вторая воинская часть в этих структурах использует этот инструмент для документирования.

В частности, статистика показывает, что:

Десантно-штурмовые войска (ДШВ) - 80% воинских частей

Военно-морские силы (ВМС) - 70%

Командование Сил поддержки (КСП) - 50%

За три месяца с момента запуска Армия+ более 1 000 воинских частей начали обработку рапортов через это приложение. Первой, которая достигла отметки в 500 обработанных рапортов, стала 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ ВСУ. Военные сосредоточились на самых распространенных запросах, в частности на отпусках и материальной помощи, и постепенно переходят к другим типам рапортов.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула: «Эти результаты доказывают - революция в депаперизации войска происходит прямо на наших глазах. Кроме 148 Житомирской бригады, скоро получим следующее подразделение с 500 полностью обработанными рапортами. Спасибо командованию бригады, в частности ее командиру полковнику Максиму Лановому и начальнику штаба полковнику Олегу Змыслому. А также Евгению Кирееву, начальнику административной группы - за организацию работы по приему и обработке рапортов через Армия+».

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