«Неустранимые технические проблемы»: назначенные до 11 ноября IQ-тесты для конкурсантов в апелляционные суды отменены

Тестирование когнитивных способностей для кандидатов в апелляционные суды, назначенное с 5 по 11 ноября, не состоится.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», тестирование на IQ (когнитивные способности) в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судов апелляционных судов 5 ноября 2024 потерпело крах.

До этого, 4 ноября, IQ-тестирование не состоялось для четырех групп кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации из-за некорректной работы компьютерной программы тестирования – программа зависала и слишком медленно обновлялась.

Компания разработчик тестов – Psymetrics, и сама ВККС, надеялись, что 4 и 5 ноября адекватную работу программы удастся наладить. Однако чуда не произошло. При этом представители компании Psymetrics попытались уверить кандидатов, что все происходит «как надо».

Спасти ситуацию попытались председатель ВККС Андрей Пасечник и секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, прибывшие в помещение, где проходило тестирование.

«Psymetrics вчера пытался решить проблемы с программой. Сегодня утром проверка системы производилась дважды. Все работало. Мы решили, что проблема преодолена. К сожалению, проблема осталась. Причины, почему возникают проблемы с тестированием, пока неясны. Psymetrics тоже не может узнать, почему так происходит. Быстро решить проблему невозможно. Psymetrics сегодня направил письмо Комиссии, в котором попросил перенести или отложить проведение процедуры до выяснения всех подробностей и решения технических проблем. Также Psymetrics принесли извинения. Думаю, понятно, кто должен нести репутационную ответственность за сложившуюся ситуацию», - рассказал Андрей Пасечник.

В ВККС сообщили, что тестирование на IQ для конкурсантов в апелляционные суды пока отменено.

Как отметили в ВККС, согласно заявлению ООО «Сайметрикс-Украина» от 5 ноября, «в работе программного обеспечения, используемого для проведения тестирования когнитивных способностей, возникли неустранимые технические проблемы».

Поэтому ООО «Сайметрикс-Украина» обратилось с просьбой о переносе (отложении) соответствующего этапа конкурса.

Итак, как отметили в Комиссии, тестирование когнитивных способностей, назначенное с 5.11.2024 по 11.11.2024, не состоится.

«Раньше утвержденный график проведения этапов конкурса будет изменен. Кандидаты о новом графике будут сообщены заблаговременно.

Информация о тестировании когнитивных способностей участниками конкурса в ВАКС и АП ВАКС будет сообщена дополнительно» - отметили в Комиссии.

Автор: Наталя Мамченко

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