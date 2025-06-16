Суды ограничивают водителей в праве управления автомобилем по требованию ТЦК, когда местонахождение военнообязанного неизвестно

Полиция не смогла доставить мужчину, а повестка и требование ТЦК вернулись в связи с отсутствием по месту жительства – суд вынес решение о временном ограничении в праве управления.

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Прошло больше года с момента принятия закона 3633-IX об усилении мобилизации, которым была введена новелла в Кодекс административного судопроизводства – временное ограничение по решению суда в праве управления автомобилем военнообязанных, нарушивших законодательство о воинском учете и мобилизации и не выполнивших требование ТЦК.

Как свидетельствует Реестр судебных решений, в последнее время в судах увеличилось количество дел с такими требованиями ТЦК.

Вместе с тем, не до конца понятным остается механизм исполнения такого решения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», осенью 2024 года во исполнение этой нормы закона МВД и Минюст совместным приказом 710/3016/5 внесли изменения в Порядок взаимодействия Министерства внутренних дел, Национальной полиции и органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов.

Так, мотивированное постановление об установлении временного ограничения должника в праве управления, постановление об открытии исполнительного производства по принудительному исполнению решения суда о временном ограничении в праве управления транспортным средством во время мобилизации направляется в Единую информационную систему МВД (ЕИС) в электронном виде с использованием КЭП (квалифицированной электронной подписи) государственного исполнителя, вынесшего соответствующее постановление, через АСИП (Автоматизированную систему исполнительных производств).

Временное ограничение прекращается на основании постановления государственного исполнителя в случае окончания исполнительного производства на основании п. 21 ч. 1 статьи 39 Закона, а именно выполнения или отзыва требования ТЦК в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отмены решения суда о временном ограничении гражданина Украины в праве управления, если исполнительное производство начато по такому решению.

Если лицо после применения к нему ограничения в праве управления автомобилем будет управлять автомобилем, то оно совершит административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами). За это нарушение предусмотрено взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Повторное нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 7 лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

Чтобы упростить процедуру наказания, как писала «Судебно-юридическая газета», недавно Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры решил рекомендовать предусмотреть, что у военнообязанных мужчин, в отношении которых по иску ТЦК суд вынес решение о временном ограничении в праве управления автомобилем, смогут изымать водительские удостоверения.

То есть, еще одно решение о привлечении лица к ответственности по статье 126 КУоАП будет не нужно.

Соответствующую норму содержит обновленная редакция законопроекта Кабмина 8082 об изменениях в Закон «О дорожном движении», которые предусматривают новый порядок прекращения права на управление автомобилем.

Сейчас суды уже применяют к военнообязанным ответственность в виде временного ограничения.

К примеру, 15 апреля 2025 года Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области по делу 285/660/25 рассмотрел такое дело по иску ТЦК.

ТЦК заявляет, что военнообязанный состоит на воинском учете в ТЦК и был обязан уточнить свои учетные данные в течение 60 дней, однако такого обязательства не выполнил. Осуществить административное задержание и доставить его в ТЦК через органы полиции невозможно, поскольку неизвестно его местонахождение. По требованию о вызове в ТЦК ответчик не явился, что в силу закона является основанием для его временного ограничения в праве управления транспортными средствами.

Повестка, которой мужчина вызывался в ТЦК для уточнения данных, была возвращена в связи с отсутствием адресата, что в соответствии с п. 41 Порядка проведения призыва является надлежащим оповещением о вызове.

Из содержания предоставленных суду материалов установлено, что в связи с невыполнением военнообязанным обязанности обновить учетные данные, в Звягельский РВП ГУНП в Житомирской области направлено обращение о доставке ответчика в РТЦК для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 210, 210-1 КУоАП. Доставить его оказалось невозможным, в связи с отсутствием по зарегистрированному месту жительства.

Впоследствии ТЦК было составлено требование, которым ответчик вызван в ТЦК и сообщено, что следствием невыполнения такого требования будет обращение РТЦК на основании ст. 283 КАСУ в суд с исковым заявлением о применении судом временного ограничения в праве управления транспортным средством. Указанное требование было возвращено с отметкой об отсутствии адресата.

Соответственно, требование считается врученным (днем вручения требования является день проставления в почтовом уведомлении отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, зарегистрированным в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса).

Полиция сообщила, что ответчик имеет водительское удостоверение от 8.07.2003.

Таким образом, учитывая, что осуществить административное задержание и доставить ответчика в ТЦК не оказалось возможным, а направленное на его имя по зарегистрированному месту его жительства требование возвращено, для уточнения учетных данных ответчик не явился, суд пришел к убеждению о наличии правовых оснований для применения временного ограничения ответчику в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый весной 2024 года закон об усилении мобилизации ввел в Кодекс административного судопроизводства новеллу – рассмотрение судами исков ТЦК о временном ограничении в праве управления автомобилем лиц, которые не выполняют закон о мобилизации и требование ТЦК. При этом сначала ТЦК должно доказать невозможность доставки полицией в ТЦК уклоняющегося лица.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала образец, как выглядит такое требование ТЦК, и объясняла, что его не следует путать с повесткой.

Автор: Наталя Мамченко

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