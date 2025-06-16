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В Украину вернули еще 1245 тел погибших военнослужащих — репатриация завершена

13:45, 16 июня 2025
В целом в рамках Стамбульских договорённостей Украина получила 6057 тел погибших.
В Украину вернули еще 1245 тел погибших военнослужащих — репатриация завершена
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В Украину возвращены ещё 1245 тел погибших в рамках договорённостей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле. На этом репатриационные мероприятия в рамках указанных договорённостей завершены. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В целом в рамках Стамбульских договорённостей Украина получила 6057 тел погибших.

«Сегодня состоялся заключительный этап репатриационных мероприятий согласно договорённостям в Стамбуле. В Украину возвращены ещё 1245 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Таким образом, Украина получила 6057 тел в рамках Стамбульских договорённостей», — сообщили в Штабе.

Идентификацию репатриированных будут проводить следователи правоохранительных органов совместно с экспертами МВД. Будут проведены все необходимые экспертизы.

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