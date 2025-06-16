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В Сумах посадили на 5 лет мужчину, который на заказ сжег авто военного

17:40, 16 июня 2025
Мужчина хотел подзаработать, поэтому согласился сжечь авто и снять это на видео.
В Сумах посадили на 5 лет мужчину, который на заказ сжег авто военного
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Заречный районный суд г. Суммы вынес приговор в уголовном производстве в отношении гражданина, который сжег авто военного ВСУ за денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба суда.

Судом утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым.

Мужчина признан виновным и назначен окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В начале октября 2024 года он совершил поджог автомобиля, который использовался военнослужащим Вооруженных Сил.

После этого мужчина зафиксировал поджог на видео и прислал запись неустановленному лицу, за что получил денежное вознаграждение на банковскую карту. В результате пожара были повреждены еще два автомобиля.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с обвиняемого материальный ущерб на общую сумму около 400 000 грн, а также моральный ущерб в размере 20 000 грн. Также с обвиняемого взысканы в пользу государства судебные издержки на проведение экспертиз в сумме 47 754 грн.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело 591/2840/25).

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ВСУ Сумы судебная практика приговор

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