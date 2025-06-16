В Украине подорожало мясо, но подешевели овощи нового урожая и яйца — как изменились цены в июне

Цены на продукты питания в Украине в июне демонстрируют смешанную динамику — существенно выросла стоимость мяса, тогда как некоторые овощи и яйца подешевели. Об этом свидетельствуют данные обновленного мониторинга Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
Мясо дорожает быстрее всего
Наиболее заметный рост цен зафиксирован на мясо. В частности:
• говядина (гуляш) подорожала на 6% за месяц — до 336 грн/кг (+20% к прошлому году),
• куриное филе — +11% до 222 грн/кг (+39% за год),
• бедро — +28% до 154 грн/кг (+39%),
• тушка — +25% до 110 грн/кг (+42%).
Стабильной осталась только цена на свиной ошейек — 330 грн/кг, что, однако, на 31% дороже, чем в прошлом году. Причины роста — удорожание кормов и сокращение предложения на рынке.
Овощи демонстрируют сезонные колебания
Продукция нового урожая дешевеет, а запасы прошлогоднего — дорожают:
• лук — 40 грн/кг (+33% за месяц),
• старая картошка — 38 грн/кг (+10%),
• молодая капуста — подешевела на 66% до 25 грн/кг (но все еще +64% к прошлому году),
• огурцы — 65 грн/кг (-18% за месяц),
• помидоры — 99 грн/кг, стабильная цена (+12% к прошлому году).
Молочка и бакалея — стабильны
Цены на молочную продукцию изменились незначительно:
• молоко — 54,3 грн за 900 мл (-2%),
• сливки — 33,3 грн за 200 г (-6%),
• твердый сыр — 631 грн/кг (+1%).
На рынке бакалеи снижение цен также умеренное:
• подсолнечное масло — 75,3 грн за 850 мл (-2%),
• сахар — 32,7 грн/кг (-1%).
Яйца дешевеют, но остаются рекордно дорогими
Цена на куриные яйца категории С1 снизилась на 5% до 68,9 грн за десяток, но в годовом измерении остается на 79% выше.
Индекс борща снизился — но все еще дороже, чем год назад
Несмотря на общее удешевление отдельных ингредиентов, в июне индекс борща упал на 12% до 196 грн (против 222 грн в мае), однако по сравнению с июнем 2023 года он вырос на 27%.
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