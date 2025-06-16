В Украине подорожало мясо, но подешевели овощи нового урожая и яйца — как изменились цены в июне

В июне в Украине стремительно выросли цены на мясо, особенно курятину, но в то же время подешевели овощи нового урожая и яйца.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Цены на продукты питания в Украине в июне демонстрируют смешанную динамику — существенно выросла стоимость мяса, тогда как некоторые овощи и яйца подешевели. Об этом свидетельствуют данные обновленного мониторинга Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Мясо дорожает быстрее всего

Наиболее заметный рост цен зафиксирован на мясо. В частности:

• говядина (гуляш) подорожала на 6% за месяц — до 336 грн/кг (+20% к прошлому году),

• куриное филе — +11% до 222 грн/кг (+39% за год),

• бедро — +28% до 154 грн/кг (+39%),

• тушка — +25% до 110 грн/кг (+42%).

Стабильной осталась только цена на свиной ошейек — 330 грн/кг, что, однако, на 31% дороже, чем в прошлом году. Причины роста — удорожание кормов и сокращение предложения на рынке.

Овощи демонстрируют сезонные колебания

Продукция нового урожая дешевеет, а запасы прошлогоднего — дорожают:

• лук — 40 грн/кг (+33% за месяц),

• старая картошка — 38 грн/кг (+10%),

• молодая капуста — подешевела на 66% до 25 грн/кг (но все еще +64% к прошлому году),

• огурцы — 65 грн/кг (-18% за месяц),

• помидоры — 99 грн/кг, стабильная цена (+12% к прошлому году).

Молочка и бакалея — стабильны

Цены на молочную продукцию изменились незначительно:

• молоко — 54,3 грн за 900 мл (-2%),

• сливки — 33,3 грн за 200 г (-6%),

• твердый сыр — 631 грн/кг (+1%).

На рынке бакалеи снижение цен также умеренное:

• подсолнечное масло — 75,3 грн за 850 мл (-2%),

• сахар — 32,7 грн/кг (-1%).

Яйца дешевеют, но остаются рекордно дорогими

Цена на куриные яйца категории С1 снизилась на 5% до 68,9 грн за десяток, но в годовом измерении остается на 79% выше.

Индекс борща снизился — но все еще дороже, чем год назад

Несмотря на общее удешевление отдельных ингредиентов, в июне индекс борща упал на 12% до 196 грн (против 222 грн в мае), однако по сравнению с июнем 2023 года он вырос на 27%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.