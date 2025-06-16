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Кома после тяжелой черепно-мозговой травмы: Волынский ТЦК говорит, что не имеет отношения к травмированию мужчины

14:07, 16 июня 2025
В ТЦК заявили, что физические или специальные средства воздействия к мужчине не применялись.
Кома после тяжелой черепно-мозговой травмы: Волынский ТЦК говорит, что не имеет отношения к травмированию мужчины
Фото из социальных сетей
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», во Львовской области во время перевозки мобилизованных на полигон один из них выпрыгнул из кузова грузовика. Правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования мужчины.

Мать пострадавшего сообщила, что ее сын попал в реанимацию.

«10 июня в Луцке его задержали представители ТЦК прямо на улице. Без полиции и проверки документов. Ему распылили газ в глаза и доставили в областной ТЦК в Луцке. После этого, спустя сутки, без ВВК, его вывезли на полигон во Львовской области.

12 июня он перестал выходить на связь. Благодаря геолокации я увидела, что его везут в больницу Св. Пантелеймона во Львове. Когда я приехала, узнала, что он уже на операционном столе в критическом состоянии.

Диагнозы: открытая черепно-мозговая травма, субдуральные и эпидуральные гематомы, многочисленные кровоизлияния.

Уже проведены две операции. Уголовное производство открыто. Состояние — очень тяжелое», - заявила она.

Позже мать парня уточнила, что он в медикаментозной коме после черепно-мозговой травмы и двух операций. «Мой сыночек Макс в медикаментозной коме после тяжёлой черепно-мозговой травмы и двух операций. Состояние критическое. Дополнительно — менингит», — сообщила женщина.

Позже Волынский областной ТЦК заявил, что не имеет отношения к травмированию мужчины.

«11 июня 2025 года, после установления принадлежности гражданина к воинскому учету, он был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии. Во время медицинского осмотра Музычка М.А. отказался ознакомиться с выводами и получать соответствующие документы. В связи с этим медицинскими работниками был составлен акт (Форма №13) и оформлена сопроводительная документация (Форма №4).

Во время сопровождения в ТЦК и СП гражданин вел себя спокойно. Физические или специальные средства воздействия к нему не применялись. Информация об использовании газового баллончика является недостоверной», — заявили в ТЦК.

Также там подчеркнули, что действия военнослужащих группы оповещения и медицинских работников происходили в соответствии с требованиями действующего законодательства. После завершения необходимых процедур Музычка М.А. был направлен и зачислен в учебный центр для прохождения базовой подготовки согласно порядку, определенному действующим законодательством Украины.

В ТЦК добавили, что по факту события, которое произошло впоследствии, следователем Яворовского РОП ГУНП во Львовской области, под процессуальным руководством Яворовской окружной прокуратуры, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

 

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ТЦК мобилизация

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