Україна в червні зазнає магнітних бур – прогноз сонячної активності

У червні 2025 року Україну очікують магнітні бурі через підвищену сонячну активність, спричинену корональними викидами маси (CME) та діяльністю сонячних плям у регіоні AR4100, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.
За попередніми прогнозами, геомагнітні збурення відбудуться:
Найсильніші бурі рівня G3 (індекс Kp = 7) очікуються 2 та 25 червня. З 16 червня зафіксовано високий рівень радіопотоку (до 150 одиниць) і помірну геомагнітну активність (Kp до 5). До кінця місяця сонячне випромінювання знизиться до 115 одиниць, а геомагнітна ситуація стабілізується (Kp = 2–3).
За класифікацією NOAA, магнітні бурі поділяються на:
Бурі рівня G3 можуть викликати:
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