Україна в червні зазнає магнітних бур – прогноз сонячної активності

2 та 25 червня Україну накриють магнітні шторми.

Фото: ТСН

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У червні 2025 року Україну очікують магнітні бурі через підвищену сонячну активність, спричинену корональними викидами маси (CME) та діяльністю сонячних плям у регіоні AR4100, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

За попередніми прогнозами, геомагнітні збурення відбудуться:

2 червня;

4–5 червня;

13–15 червня;

16–18 червня;

25–26 червня.

Найсильніші бурі рівня G3 (індекс Kp = 7) очікуються 2 та 25 червня. З 16 червня зафіксовано високий рівень радіопотоку (до 150 одиниць) і помірну геомагнітну активність (Kp до 5). До кінця місяця сонячне випромінювання знизиться до 115 одиниць, а геомагнітна ситуація стабілізується (Kp = 2–3).

За класифікацією NOAA, магнітні бурі поділяються на:

G1 (слабка, Kp = 5);

G2 (помірна, Kp = 6);

G3 (сильна, Kp = 7);

G4 (дуже сильна, Kp = 8);

G5 (екстремальна, Kp = 9).

Бурі рівня G3 можуть викликати:

перебої в роботі енергомереж;

збої в супутниковій навігації;

порушення короткохвильового радіозв’язку;

помилкові спрацювання захисних систем.

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