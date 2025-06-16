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Росія модернізує ядерні бази поблизу Європи – одна з них за 270 км від Швеції

19:33, 16 червня 2025
Росія оновила щонайменше 5 ядерних баз біля кордонів Швеції.
Росія модернізує ядерні бази поблизу Європи – одна з них за 270 км від Швеції
Фото: Mind.ua
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Росія активно оновлює свої бази ядерної зброї неподалік європейських кордонів, зокрема в Калінінграді, розташованому лише за 270 кілометрів від Швеції. Такі дії Москви можуть бути спрямовані на залякування європейських країн, повідомляє шведське видання SVT.

За даними супутникових знімків компанії Planet Labs, отриманих у травні 2025 року, Росія за останні роки модернізувала щонайменше п’ять баз ядерної зброї поблизу Швеції. «Ми це знаємо і давно за цим стежимо. Це стосується як російських інвестицій у ядерний збройовий потенціал, так і розробки нової доктрини», — прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Деталі модернізації баз:

  • Осиповичі (Білорусь): Радянське сховище ядерної зброї оновлено, додано потрійну огорожу, нову залізничну платформу для транспортування та системи протиповітряної оборони, повідомляють експерти американської організації FAS.
  • Калінінград: База отримала нові будівлі, потрійну огорожу та покращені комунікаційні системи. За даними Польщі, тут зберігається близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї, що становить загрозу через близькість до Швеції.
  • Нова Земля: Зведено численні нові споруди. Експерти вважають цю базу ключовою для випробувань ядерної зброї в Росії.
  • Кольський півострів: Побудовано близько 50 бункерів для балістичних ракет підводних човнів і спеціальний причал для їхнього завантаження.

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росія Європа Швеція ядерна зброя

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