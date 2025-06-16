Росія модернізує ядерні бази поблизу Європи – одна з них за 270 км від Швеції

Росія активно оновлює свої бази ядерної зброї неподалік європейських кордонів, зокрема в Калінінграді, розташованому лише за 270 кілометрів від Швеції. Такі дії Москви можуть бути спрямовані на залякування європейських країн, повідомляє шведське видання SVT.
За даними супутникових знімків компанії Planet Labs, отриманих у травні 2025 року, Росія за останні роки модернізувала щонайменше п’ять баз ядерної зброї поблизу Швеції. «Ми це знаємо і давно за цим стежимо. Це стосується як російських інвестицій у ядерний збройовий потенціал, так і розробки нової доктрини», — прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Деталі модернізації баз:
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