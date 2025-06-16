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Адвокату та чоловіку, якого він представляв, повідомлено про підозру у спробі підкупу судді

14:45, 16 червня 2025
У Києві адвоката та його клієнта підозрюють у спробі підкупу судді з метою закриття справи про водіння у нетверезому стані.
Адвокату та чоловіку, якого він представляв, повідомлено про підозру у спробі підкупу судді
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Адвокату та громадянину, якого він представляв, повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди судді. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За дорученням заступника Генерального прокурора — керівника САП, прокурор вручив підозру адвокату. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Окремо про підозру повідомлено й громадянину, в інтересах якого діяв адвокат. Йому інкриміновано ч. 3 ст. 369 КК України.

Як встановили детективи НАБУ у межах досудового розслідування, підозрювані домовились про закриття адміністративної справи, яка перебувала на розгляді суду. Йшлося про правопорушення, передбачене ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортом у стані сп’яніння). Адвокат, використовуючи свій статус та знайомство із суддею, нібито погодив це питання за хабар.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

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