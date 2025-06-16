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В Раде зарегистрировали законопроект об автоматическом продлении полномочий языкового Омбудсмена на время военного положения

14:56, 16 июня 2025
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об автоматическом продлении полномочий Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя на время военного положения.
В Раде зарегистрировали законопроект об автоматическом продлении полномочий языкового Омбудсмена на время военного положения
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13371 относительно защиты государственного языка во время действия военного положения.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что во время действия военного положения полномочия Уполномоченного по защите государственного языка не могут быть прекращены.

Напомним, что с 8 июля 2020 года должность Уполномоченного по вопросам защиты государственного языка занимает Тарас Кремень.

Таким образом, срок его полномочий, составляющий 5 лет, истекает 8 июля 2025 года.

Сейчас закон предусматривает, что после окончания этого срока полномочия Уполномоченного прекращаются с момента принятия соответствующего решения Кабмином. Лицо может быть назначено на должность Уполномоченного повторно. Однако лицо не может занимать должность Уполномоченного в третий раз.

Законопроектом, инициатором которого выступил нардеп Николай Княжицкий, предлагается предусмотреть, что в случае окончания срока полномочий Уполномоченного во время действия военного положения его полномочия продлеваются до назначения нового Уполномоченного, а подача кандидатур на должность Уполномоченного осуществляется в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

В соответствии со статьей 10 закона о правовом режиме военного положения предлагается добавить позицию относительно Уполномоченного по вопросам защиты государственного языка.

Напомним, сейчас закон предусматривает, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров, Национального банка, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Счетной палаты, судов, органов прокуратуры, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, разведывательных органов и органов, подразделения которых осуществляют контрразведывательную деятельность.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект омбудсмен военное положение язык

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