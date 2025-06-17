У Києві до кінця року обмежать рух на шляхопроводі Бойчука

З 18 червня до 31 грудня 2025 року в Києві частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської, повідомили в КК «Київавтодор».
У цей період КП «Київавтошляхміст» проводитиме протиаварійні роботи на об’єкті. Обмеження руху відбуватимуться у два етапи:
Крім того, ремонтні роботи проводитимуться на пішохідних зонах шляхопроводу.
У «Київавтодорі» вибачилися за тимчасові незручності та закликали водіїв і пішоходів враховувати обмеження під час планування маршрутів.
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