У Києві до кінця року обмежать рух на шляхопроводі Бойчука

У Києві частково обмежать рух шляхопроводом на перетині Бойчука та Саперно-Слобідської.

Фото: kyivcity.gov.ua

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З 18 червня до 31 грудня 2025 року в Києві частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської, повідомили в КК «Київавтодор».

У цей період КП «Київавтошляхміст» проводитиме протиаварійні роботи на об’єкті. Обмеження руху відбуватимуться у два етапи:

Перший етап: рух буде обмежено на половині другої та третьої смуг з обох сторін шляхопроводу.

Другий етап: обмеження стосуватимуться половини другої та першої смуг з обох сторін.

Крім того, ремонтні роботи проводитимуться на пішохідних зонах шляхопроводу.

У «Київавтодорі» вибачилися за тимчасові незручності та закликали водіїв і пішоходів враховувати обмеження під час планування маршрутів.

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