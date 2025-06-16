У ДПС пояснили, які виплати повʼязані з оплатою праці, а які — ні

Виплати, які не входять до фонду оплати праці, включають внески підприємств на соціальне страхування, допомогу по тимчасовій непрацездатності, виплати по вагітності та пологах, тощо.

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Податкова служба у Житомирській області пояснює, що таке виплати, пов’язані з оплатою праці.

Зазначається, що згідно з п. 3 розд. І Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку від 29.12.2017 №148, виплати, пов’язані з оплатою праці – це виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду.

Відповідно до п. 3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 №5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за №114/8713 із змінами і доповненнями, виплати, що не належать до фонду оплати праці:

внески підприємств на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; допомога по тимчасовій непрацездатності;

тимчасовій непрацездатності; допомога по вагітності та пологах;

допомога при народженні дитини;

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

допомога на поховання;

оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення;

допомога по частковому безробіттю.

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