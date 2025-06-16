У ДПС пояснили, які виплати повʼязані з оплатою праці, а які — ні

Податкова служба у Житомирській області пояснює, що таке виплати, пов’язані з оплатою праці.
Зазначається, що згідно з п. 3 розд. І Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку від 29.12.2017 №148, виплати, пов’язані з оплатою праці – це виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду.
Відповідно до п. 3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 №5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за №114/8713 із змінами і доповненнями, виплати, що не належать до фонду оплати праці:
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