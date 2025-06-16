В Хмельницкой области задержали 59-летнюю женщину, которая корректировала удары и изготовляла взрывчатку

По данным прокуратуры, завербованная ФСБ женщина корректировала авиаудары РФ по региону.

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В Хмельницкой области 59-летнюю женщину подозревают в государственной измене.

По данным прокуратуры, в апреле представитель ФСБ РФ завербовал ее через мессенджер Telegram. За вознаграждение женщина согласилась проводить фото- и видеофиксацию военных объектов на территории города.

Подозреваемая активно включилась в «работу». За день успевала посетить несколько разных локаций и передать видео своему куратору.

Среди приоритетных целей неприятеля были запасные командные пункты и административные здания ВСУ. Для конспирации фигурантка скрыто снимала военные объекты, имитируя телефонный разговор, проходя мимо них.

Также женщина получила от куратора список необходимых составляющих для производства взрывного устройства и приобрела их. По инструкции женщина приобрела все необходимые компоненты для взрывчатки, однако не успела их скомпоновать.

Задержана женщина во время очередной видеосъемки вблизи одного из объектов ВСУ.

Ей избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

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