Верховний Суд пояснив, чи є збільшення розміру позовних вимог у кримінальному провадженні погіршенням становища обвинуваченого

Якщо збільшення суми позову не потягло за собою застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання, це не вважається погіршенням становища обвинуваченого.

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Збільшення розміру позовних вимог у кримінальному провадженні не вважається погіршенням становища обвинуваченого в розумінні статей 416, 421 КПК, якщо таке збільшення не призводить до застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання.

На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 31 березня 2025 року по справі №320/1199/19.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 115 КК та стягнули з нього на користь потерпілого моральну шкоду у розмірі 1 000 000 грн.

У касаційній скарзі сторона захисту наголошувала на несправедливості вирішення цивільного позову і відсутності підстав для збільшення розміру відшкодування моральної шкоди.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду в частині вирішення цивільного позову потерпілої про стягнення з засудженого на її користь моральної шкоди і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що доводи захисника про погіршення становища підзахисного через збільшення суми стягнення шкоди за цивільним позовом не узгоджується зі змістом кримінального процесуального закону.

Так, після скасування вироку місцевого суду було призначено новий розгляд у суді першої інстанції. До початку судового розгляду потерпіла та син загиблої звернулись із новою позовною заявою про стягнення моральної шкоди. За наслідками розгляду кримінального провадження було ухвалено вирок, за яким цивільний позов задоволено частково і стягнуто на користь сина загиблої моральну шкоду у розмірі 1 000 000 грн.

Із системного аналізу положень статей 416, 421 КПК убачається, що погіршення становища засудженого через збільшення сум стягнення стосується випадку, коли це безпосередньо впливає на застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання. Водночас у цьому кримінальному провадженні збільшення суми позову не потягло за собою застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання.

Автор: Наталя Мамченко

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