Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд пояснив, чи є збільшення розміру позовних вимог у кримінальному провадженні погіршенням становища обвинуваченого

15:47, 16 червня 2025
Якщо збільшення суми позову не потягло за собою застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання, це не вважається погіршенням становища обвинуваченого.
Верховний Суд пояснив, чи є збільшення розміру позовних вимог у кримінальному провадженні погіршенням становища обвинуваченого
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збільшення розміру позовних вимог у кримінальному провадженні не вважається погіршенням становища обвинуваченого в розумінні статей 416, 421 КПК, якщо таке збільшення не призводить до застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання.

На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 31 березня 2025 року по справі №320/1199/19.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 115 КК та стягнули з нього на користь потерпілого моральну шкоду у розмірі 1 000 000 грн.
У касаційній скарзі сторона захисту наголошувала на несправедливості вирішення цивільного позову і відсутності підстав для збільшення розміру відшкодування моральної шкоди.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду в частині вирішення цивільного позову потерпілої про стягнення з засудженого на її користь моральної шкоди і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що доводи захисника про погіршення становища підзахисного через збільшення суми стягнення шкоди за цивільним позовом не узгоджується зі змістом кримінального процесуального закону.

Так, після скасування вироку місцевого суду було призначено новий розгляд у суді першої інстанції. До початку судового розгляду потерпіла та син загиблої звернулись із новою позовною заявою про стягнення моральної шкоди. За наслідками розгляду кримінального провадження було ухвалено вирок, за яким цивільний позов задоволено частково і стягнуто на користь сина загиблої моральну шкоду у розмірі 1 000 000 грн.

Із системного аналізу положень статей 416, 421 КПК убачається, що погіршення становища засудженого через збільшення сум стягнення стосується випадку, коли це безпосередньо впливає на застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання. Водночас у цьому кримінальному провадженні збільшення суми позову не потягло за собою застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд рішення суду кримінальна відповідальність судова практика кримінальна справа кримінальне провадження Касаційний кримінальний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи є збільшення розміру позовних вимог у кримінальному провадженні погіршенням становища обвинуваченого

Якщо збільшення суми позову не потягло за собою застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання, це не вважається погіршенням становища обвинуваченого.

У Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень мовного Омбудсмена на час воєнного стану

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня на час воєнного стану.

Суди обмежують водіїв у праві керування авто на вимогу ТЦК, коли місце перебування військовозобов’язаного невідомо

Поліція не змогла доставити чоловіка, а повістка і вимога ТЦК повернулися у зв’язку з відсутністю за місцем проживання – суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування.

Повернення виконавчого документа стягувачу у зв’язку з відсутністю у боржника майна не є підставою для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників

Підстави для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників є вичерпними і повернення документа через відсутність майна до них не належить.

У помічника судді ВАКС вдома виявили «прослушку» — що відомо

Хто та навіщо намагався негласно збирати інформацію стосовно помічника судді Антикорупційного суду, поки що невідомо

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду