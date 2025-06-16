Правоохоронець зі спільником продали закриті дані для підготовки вбивства першого заступника очільника МОЗ Дуброва, — ДБР

Інформацію з баз даних зловмисники використали, щоб із особистої помсти підготувати замах на першого заступника міністра — лікаря-анестезіолога.

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю зі спільником, які продали закриту інформацію для підготовки вбивства заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Про це повідомляє ДБР.

Правоохоронці не називають імені потенційної жертви підозрюваних, однак, за даними ЗМІ, посаду першого заступника міністра охорони здоров’я обіймав Сергій Дубров.

Так, працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру правоохоронцю та його спільнику - мешканцю Києва. Вони продали замовникам інформацію з закритих баз даних щодо колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я України, яку використали під час підготовки його вбивства.

Як відомо, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми її друзі вважали, що у смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.

Через своєчасні дії правоохоронців їх вдалося зупинити на етапі підготовки вбивства.

Під час підготовки задуманого зловмисники отримали від киянина інформацію про місце проживання посадовця та його родини. Той, своєю чергою, отримав її від знайомого правоохоронця, який мав доступ до закритих баз даних.

Правоохоронцю та цивільному громадянину повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я. Було затримано двох осіб – 36-річного чоловіка та 29-річна жінку.

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