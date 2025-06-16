Вкрала в пенсіонерки сумку, де було 35 тисяч гривень — у Житомирі судили крадійку

Жінка вирвала з рук пенсіонерки сумку з грошима та документами.

Фото: поліція

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У Житомирі 36-річна місцева мешканка, яка обікрала пенсіонерку, отримала покарання. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як з’ясувалося, у березні 2025 року жінка, яка перебувала на випробувальному терміні за попередній злочин, вирішила обікрасти незнайому пенсіонерку. Вона вирвала у потерпілої сумку, де було 35 тисяч гривень, дві банківські картки та паспорт.

Після скоєного зловмисниця намагалася уникнути відповідальності, ховаючись у підвалі одного з житомирських будинків. Однак вже наступного дня її розшукали та затримали правоохоронці.

Корольовський районний суд м. Житомира призначив їй покарання у вигляді 7 років і 1 місяця позбавлення волі.

Вирок наразі не набув законної сили.

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