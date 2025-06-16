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У Києві зловили водія Bentley за перевищенням швидкості — гнав майже 200 км за годину

21:50, 16 червня 2025
У Києві водій Bentley летів містом зі швидкістю майже 200 км/год, ще один — на Audi розігнався до 148 км/год.
У Києві зловили водія Bentley за перевищенням швидкості — гнав майже 200 км за годину
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Інспектори столичної поліції продовжують виявляти водіїв, які грубо порушують правила дорожнього руху, зокрема — значно перевищують швидкість у межах міста.

Так, один із порушників рухався на автомобілі Bentley зі швидкістю 198 км/год, що значно перевищує дозволену межу. Інцидент стався на одній із вулиць Києва. На водія було винесено постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП (перевищення швидкості більш як на 50 км/год), а також проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій у майбутньому.

Інший випадок зафіксовано у Святошинському районі, де інспектори зупинили водія Audi, який рухався зі швидкістю 148 км/год. На нього також склали постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП.

Поліція нагадує:

  • перевищення швидкості більш як на 20 км/год тягне за собою штраф у 340 грн (ч. 1 ст. 122 КУпАП),
  • перевищення більш як на 50 км/год — штраф у 1700 грн (ч. 4 ст. 122 КУпАП).

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Київ патрульна поліція

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