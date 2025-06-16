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Країни східного флангу НАТО готують лікарні та укриття до війни з РФ — Politico

16:21, 16 червня 2025
Прикордонні країни Європи більше не сприймають війну як гіпотезу — лікарні переводять у кризовий режим.
Країни східного флангу НАТО готують лікарні та укриття до війни з РФ — Politico
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На тлі повномасштабної війни Росії проти України країни східного флангу НАТО — Литва, Латвія, Естонія та Польща активізують підготовку медичної системи до бойових дій. Країни проводять навчання, облаштовують укриття в лікарнях, формують резерви ліків і споряджають медиків бронежилетами. Про це повідомляє Politico.

Зокрема, у Вільнюсі, всього за 50 км від кордону з Білоруссю, лікарня Santaros Clinics облаштовує автономну інфраструктуру, укриття, вертолітні майданчики, підземні операційні та готується працювати без води й електрики.

Системна підготовка у всіх країнах:

Естонія: супутниковий зв'язок, бронежилети для медиків, мобільні шпиталі.

Латвія: тримісячні запаси ліків у лікарнях.

Польща: підняла питання медичної безпеки під час війни на рівні Ради ЄС.

Литва: понад 10 навчань для медперсоналу цього року, формування екстрених медичних команд, поїздки лікарів в Україну для набуття досвіду.

Видання вказує, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну зруйнувало ілюзію про те, що Європа захищена від війни.

«Це не питання «якщо», це питання «коли», — заявив Рагнар Вайкнеметс із Естонської служби охорони здоров’я. Колишні республіки СРСР — Литва, Латвія, Естонія — чудово розуміють, як швидко може початися вторгнення.

Проблема №1 — нестача медперсоналу

У Балтії не вистачає лікарів навіть у мирний час. В Естонії лише половина від кількості медпрацівників, яку має Німеччина у розрахунку на душу населення. Більше того, дослідження в Литві показує: лише 40% медиків заявили, що залишаться працювати в разі війни.

Медики просять ясності: до чого саме готуватися?

«Я маю готуватися до військової медицини чи до звичайної роботи з великим потоком пацієнтів? Це різні речі», — запитує латвійський лікар Рудолфс Вілде.

Його лікарня в Ризі також розпочала військові тренування, сказав Вільде. Інші лікарні та країни також почали посилювати навчання з бойової готовності.

Естонія посилює свою загальносистемну підготовку. Лікарні, бригади швидкої допомоги та медичні працівники отримують інструкції щодо переходу в «кризовий режим», в якому вони повинні мати справу з великим напливом пацієнтів та лікувати травми воєнного часу, зокрема вибухові поранення, вогнепальні травми, опіки, ампутації та травми хребта або голови, які рідко трапляються в цивільних умовах.

У Вільнюській університетській лікарні Литви для персоналу лікарні проводяться «евакуаційні навчання та навчання з підготовки до отримання великої кількості поранених».

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Польща рф НАТО війна Латвія Литва Естонія лікарня

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