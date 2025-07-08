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Рада нацбезпеки США збереться 8 липня для обговорення нових поставок зброї Україні

10:47, 8 липня 2025
США планують відновити поставки зброї Україні, щоб допомогти їй протистояти російським атакам.
Рада нацбезпеки США збереться 8 липня для обговорення нових поставок зброї Україні
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Рада національної безпеки США проведе 8 липня засідання, під час якого обговорить нові поставки озброєнь Україні. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

«Рада нацбезпеки збереться у вівторок, щоб обговорити нові поставки зброї в Україну», — передає видання слова двох осіб, які обізнані про майбутню зустріч.

Раніше американський президент Трамп заявив, що країна відновить поставки зброї Україні, щоб допомогти їй протистояти російським атакам, після кількох місяців безуспішних спроб залучити РФ до переговорів про припинення війни.

«Вони повинні бути в змозі захистити себе», — сказав Трамп про допомогу Києву під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу. «Зараз вони отримують дуже сильні удари. Нам доведеться відправити більше зброї».

Крім того, прес-секретар Пентагону Шон Парнелл 7 липня заявляв: «За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони направляє в Україну додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над встановленням міцного миру та забезпеченням припинення вбивств».

Видання додає, що в п'ятницю Трамп сказав Володимиру Зеленському в телефонній розмові, що він не несе відповідальності за припинення поставок зброї Києву. За словами співрозмовників, Трамп сказав, що розпорядився провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану минулого місяця, але не наказував заморожувати поставки зброї.

Розмова із Зеленським відбулася невдовзі після того, як Трамп публічно заявив, що він «дуже розчарований» і «не досяг жодного прогресу» у мирній угоді по Україні в ході окремої розмови з Путіним у четвер.

Зазначається, що Трамп запевнив Зеленського, що США направлять стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити, кажуть співрозмовники.

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США Україна

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