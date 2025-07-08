Убитого мужчину в Киеве идентифицировали: полиция ищет злоумышленника, который стрелял

Полиция квалифицирует происшествие как умышленное убийство.

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Правоохранители установили личность мужчины, убитого в Киеве утром 8 июля — им оказался 48-летний местный житель.

На месте происшествия до сих пор работают полицейские. Продолжаются активные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления.

Полиция квалифицирует происшествие как умышленное убийство. За такое преступление предусмотрено наказание — до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Деснянском районе Киева утром во вторник, 8 июля, произошло убийство — в результате стрельбы погиб мужчина.

Как сообщили в столичной полиции, около 7:00 утра поступило сообщение о выстрелах. Правоохранители предварительно установили, что к припаркованному на улице автомобилю, в салоне которого находился мужчина, подошёл неизвестный и открыл огонь. После выстрела нападавший скрылся.

От огнестрельного ранения пострадавший умер на месте.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и главка Киева, сотрудники уголовного розыска, кинологи.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

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