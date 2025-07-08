ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Шевченковского райсуда Полтавы Ирину Блажко

Судью Шевченковского райсуда Полтавы Ирину Блажко на три месяца отстранили от осуществления правосудия.

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Во вторник, 8 июля, Высший совет правосудия временно, сроком на три месяца, отстранил судью Шевченковского районного суда города Полтавы Блажко Ирину Алексеевну от осуществления правосудия – с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и обязательным направлением судьи в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации по вопросам судейской этики и добросовестности с последующим квалификационным оцениванием для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

«Также поручить Национальной школе судей Украины обеспечить прохождение судьей Шевченковского районного суда города Полтавы Блажко Ириной Алексеевной курса повышения квалификации с целью последующего квалификационного оценивания для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде», - заявили в ВСП.

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