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ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Шевченківського райсуду Полтави Ірину Блажко

11:46, 8 липня 2025
Суддю Шевченківського райсуду Полтави Ірину Блажко на три місяці відсторонили від здійснення правосуддя.
ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Шевченківського райсуду Полтави Ірину Блажко
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У вівторок, 8 липня, Вища рада правосуддя тимчасово, строком на три місяці, відсторонила суддю Шевченківського районного суду міста Полтави Блажко Ірину Олексіївну від здійснення правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації з питань суддівської етики та доброчесності з подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

«Також доручити Національній школі суддів України забезпечити проходження суддею Шевченківського районного суду міста Полтави Блажко Іриною Олексіївною курсу підвищення кваліфікації з метою подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді», - заявили в ВРП.

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суддя Полтава ВРП

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