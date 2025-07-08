ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Шевченківського райсуду Полтави Ірину Блажко

Суддю Шевченківського райсуду Полтави Ірину Блажко на три місяці відсторонили від здійснення правосуддя.

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У вівторок, 8 липня, Вища рада правосуддя тимчасово, строком на три місяці, відсторонила суддю Шевченківського районного суду міста Полтави Блажко Ірину Олексіївну від здійснення правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації з питань суддівської етики та доброчесності з подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

«Також доручити Національній школі суддів України забезпечити проходження суддею Шевченківського районного суду міста Полтави Блажко Іриною Олексіївною курсу підвищення кваліфікації з метою подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді», - заявили в ВРП.

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