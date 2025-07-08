Дозволяється наявність штрафів у межах 8 тисяч грн – Данило Гетманцев зареєстрував зміни до законодавства про «клуб білого бізнесу»

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13455 про внесення змін до підпункту 69.41 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу щодо удосконалення порядку формування переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.
Як пояснив ініціатор законопроекту, голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев, законопроект подано на запит бізнесу.
Йдеться вдосконалення правового режиму Території високого рівня податкової довіри (Клубу Білого Бізнесу).
«Ідея Території високого рівня податкової довіри вже успішно працює — це про взаємну довіру, прозорість і партнерство держави й бізнесу. Але конструктивні пропозиції щодо змін — ознака розвитку і зацікавленості. Саме тому ми врахували пропозиції підприємців і запропонували гнучкіші умови доступу до цього режиму», зазначив він.
За його словами зміни стосуються наступних норм.
Нагадаємо, у квітні 2025 року «Клуб білого бізнесу» включав 8199 юросіб та фізосіб-підприємців, що на 0,7% менше, ніж у попередній версії переліку, що була оприлюднена у грудні.
Як відомо, Верховна Рада 18 червня 2024 року прийняла в другому читанні та в цілому як закон законопроект11084 про «клуб білого бізнесу».
Автор: Наталя Мамченко
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