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Дозволяється наявність штрафів у межах 8 тисяч грн – Данило Гетманцев зареєстрував зміни до законодавства про «клуб білого бізнесу»

11:23, 8 липня 2025
Також пропонується поширити загальну преференцію щодо непроведення документальних планових перевірок платників податків, включених до «клубу білого бізнесу», також на платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва чи реалізації підакцизної продукції.
Дозволяється наявність штрафів у межах 8 тисяч грн – Данило Гетманцев зареєстрував зміни до законодавства про «клуб білого бізнесу»
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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13455 про внесення змін до підпункту 69.41 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу щодо удосконалення порядку формування переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Як пояснив ініціатор законопроекту, голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев, законопроект подано на запит бізнесу.

Йдеться вдосконалення правового режиму Території високого рівня податкової довіри (Клубу Білого Бізнесу).

«Ідея Території високого рівня податкової довіри вже успішно працює — це про взаємну довіру, прозорість і партнерство держави й бізнесу. Але конструктивні пропозиції щодо змін — ознака розвитку і зацікавленості. Саме тому ми врахували пропозиції підприємців і запропонували гнучкіші умови доступу до цього режиму», зазначив він.

За його словами зміни стосуються наступних норм.

  • Пом’якшення вимоги щодо «відсутності фактів порушення податкових обов’язків щодо подання звітності» — дозволяється наявність штрафів у межах однієї мінімальної зарплати (8 тис. грн), за умови їх сплати.
  • Урегулювання розрахунку зарплатного критерію для платників, які мають унікальний КВЕД у межах регіону або країни
  • Доопрацювання показника рівня сплати ПДВ — з метою розширення кола платників, для яких об’єктивно не має застосовуватись цей критерій
  • Урегулювання процедури перевірок — якщо перевірка вже розпочата, діють чіткі правила.
  • Поширення загальної преференції щодо непроведення документальних планових перевірок платників податків, включених до Переліку, також на платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції.
  • Прозорість структури власності — обов’язкова наявність даних про кінцевого бенефіціара та відсутність відмітки про можливу недостовірність такої інформації в ЄДР.
  • Уточнення порядку розрахунку податку на прибуток — для більш об’єктивної оцінки.

Нагадаємо, у квітні 2025 року «Клуб білого бізнесу» включав 8199 юросіб та фізосіб-підприємців, що на 0,7% менше, ніж у попередній версії переліку, що була оприлюднена у грудні.

Як відомо, Верховна Рада 18 червня 2024 року прийняла в другому читанні та в цілому як закон законопроект11084 про «клуб білого бізнесу».

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект бізнес податкова ДПС податки Данило Гетманцев

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Дозволяється наявність штрафів у межах 8 тисяч грн – Данило Гетманцев зареєстрував зміни до законодавства про «клуб білого бізнесу»

Також пропонується поширити загальну преференцію щодо непроведення документальних планових перевірок платників податків, включених до «клубу білого бізнесу», також на платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва чи реалізації підакцизної продукції.

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