У Києві затримали двох іноземців за демонстрацію нацистської символіки на Печерську

Під час моніторингу інтернету поліцейські виявили фото, на якому чоловік у футболці з нацистськими символами тримає прапор зі свастикою прямо на вулиці.

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У Києві правоохоронці затримали двох іноземців, які публічно демонстрували нацистську символіку в одному з центральних районів Києва. Як повідомили в поліції, інцидент стався на Печерську.

Під час моніторингу інтернету поліцейські виявили фото, на якому чоловік у футболці з нацистськими символами тримає прапор зі свастикою прямо на вулиці. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські Печерського управління за підтримки аналітиків кримінального аналізу встановили особу чоловіка — ним виявився 27-річний громадянин іншої держави. З’ясувалося, що на момент правопорушення він перебував у компанії 25-річного товариша, який також був одягнений у футболку із забороненими символами тоталітарного режиму.

Обох чоловіків було затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку в орендованій квартирі поліцейські вилучили речові докази — одяг, прапор та нарукавний шеврон із елементами символіки нацистського тоталітарного режиму.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 КК України — виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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