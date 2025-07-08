В Киеве задержали двух иностранцев за демонстрацию нацистской символики на Печерске

Во время мониторинга интернета полицейские обнаружили фото, на котором мужчина в футболке с нацистскими символами держит флаг со свастикой прямо на улице.

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В Киеве правоохранители задержали двух иностранцев, которые публично демонстрировали нацистскую символику в одном из центральных районов столицы. Как сообщили в полиции, инцидент произошёл на Печерске.

Во время мониторинга интернета полицейские обнаружили фото, на котором мужчина в футболке с нацистскими символами держит флаг со свастикой прямо на улице. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Печерского управления полиции при поддержке аналитиков криминального анализа установили личность нарушителя — им оказался 27-летний гражданин другого государства. Выяснилось, что на момент правонарушения он находился в компании 25-летнего товарища, который также был одет в футболку с запрещёнными символами тоталитарного режима.

Оба мужчины были задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска в арендованной квартире полицейские изъяли вещественные доказательства — одежду, флаг и нарукавный шеврон с элементами символики нацистского тоталитарного режима.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины — изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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