13 раз «штурмовал» границы — пограничники задержали 19-летнего парня

19-летний парень 13 раз пытался незаконно пересечь границу — ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

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На границе в Закарпатской области пограничники задержали 19-летнего парня, который уже в тринадцатый раз пытался незаконно пересечь границу. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

«В пункте пропуска «Тиса» военнослужащие Чопского отряда задержали правонарушителя, который пытался незаконно пробраться из Украины в Венгрию. Как выяснилось, это была его тринадцатая попытка незаконного пересечения границы. Пограничный наряд, который осматривал грузовики, заметил неизвестного, пешком направлявшегося в сторону Венгрии. Последний не имел при себе никаких документов. Впоследствии правоохранители установили, что задержанный является 19-летним жителем Львова», — заявили пограничники.

По словам юноши, из-за затруднительного материального положения он решил искать лучших условий жизни в странах ЕС.

«Поскольку он не имел законных оснований для выезда за пределы Украины в период действия военного положения, решил пересекать границу самостоятельно. Он поездом добрался из Львова до Чопа, пешком дошел до пункта пропуска, перелез заградительный забор и надеялся незамеченным пробраться к границе. Эта попытка, как и двенадцать прошлых, также оказалась неудачной. Во время проверочных мероприятий пограничники установили, что с ноября 2024 года львовянин «штурмовал» границы с Молдовой, Словакией и Венгрией», — добавили пограничники.

Парня задержали. Он будет привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

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