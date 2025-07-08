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Разрешается наличие штрафов в пределах 8 тысяч грн – Даниил Гетманцев зарегистрировал изменения в законодательство о «клубе белого бизнеса»

11:23, 8 июля 2025
Также предлагается распространить общую преференцию по непроведению документальных плановых проверок налогоплательщиков, включенных в «клуб белого бизнеса», также на налогоплательщиков, которые осуществляют деятельность в сфере производства или реализации подакцизной продукции.
Разрешается наличие штрафов в пределах 8 тысяч грн – Даниил Гетманцев зарегистрировал изменения в законодательство о «клубе белого бизнеса»
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13455 о внесении изменений в подпункт 69.41 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса относительно усовершенствования порядка формирования перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Как пояснил инициатор законопроекта, глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, законопроект подан по запросу бизнеса.

Речь идет об усовершенствовании правового режима Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба Белого Бизнеса).

«Идея Территории высокого уровня налогового доверия уже успешно работает — это о взаимном доверии, прозрачности и партнерстве государства и бизнеса. Но конструктивные предложения по изменениям — признак развития и заинтересованности. Именно поэтому мы учли предложения предпринимателей и предложили более гибкие условия доступа к этому режиму», — отметил он.

По его словам, изменения касаются следующих норм.

- Смягчение требования об «отсутствии фактов нарушения налоговых обязанностей по подаче отчетности» — разрешается наличие штрафов в пределах одной минимальной зарплаты (8 тыс. грн), при условии их уплаты.

- Урегулирование расчета зарплатного критерия для плательщиков, которые имеют уникальный КВЭД в пределах региона или страны.

- Доработка показателя уровня уплаты НДС — с целью расширения круга плательщиков, для которых объективно не должен применяться этот критерий.

- Урегулирование процедуры проверок — если проверка уже начата, действуют четкие правила.

- Распространение общей преференции по непроведению документальных плановых проверок налогоплательщиков, включенных в Перечень, также на налогоплательщиков, которые осуществляют деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции.

- Прозрачность структуры собственности — обязательное наличие данных о конечном бенефициаре и отсутствие отметки о возможной недостоверности такой информации в ЕГР.

- Уточнение порядка расчета налога на прибыль — для более объективной оценки.

Напомним, в апреле 2025 года «Клуб белого бизнеса» включал 8199 юрлиц и физлиц-предпринимателей, что на 0,7% меньше, чем в предыдущей версии перечня, которая была обнародована в декабре.

Как известно, Верховная Рада 18 июня 2024 года приняла во втором чтении и в целом как закон законопроект 11084 о «клубе белого бизнеса».

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект бизнес налоговая ГНС налоги Даниил Гетманцев

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