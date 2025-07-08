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Убитого чоловіка у Києві ідентифікували: поліція шукає зловмисника, який стріляв

12:04, 8 липня 2025
Поліція кваліфікує подію як умисне вбивство.
Убитого чоловіка у Києві ідентифікували: поліція шукає зловмисника, який стріляв
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Правоохоронці встановили особу чоловіка, вбитого у Києві вранці 8 липня — ним виявився 48-річний місцевий мешканець.

На місці події досі працюють поліцейські. Тривають активні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину.

Поліція кваліфікує подію як умисне вбивство. За такий злочин передбачено покарання — до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва вранці у вівторок, 8 липня, сталося вбивство – внаслідок стрілянини загинув чоловік.

Як повідомили в столичній поліції, близько 7:00 ранку надійшло повідомлення про постріли. Правоохоронці попередньо встановили, що до припаркованого на вулиці автомобіля, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий і відкрив вогонь. Після пострілу нападник утік.

Від вогнепального поранення потерпілий помер на місці.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи та місцезнаходження зловмисника.

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поліція вбивство Київ

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