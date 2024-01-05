НАЗК назвало топ-10 порушень у деклараціях

У НАЗК проаналізували порушення, яких допускаються декларанти при заповненні декларацій, та назвали найпоширеніші з них.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що проаналізувало порушення, яких допускаються декларанти при заповненні декларацій, та назвало найпоширеніші з них. Про це йдеться у пресслужбі НАЗК.

Серед них:

Незазначення інформації про нерухомість та транспортні засоби, які належать декларантам або членам сім’ї на праві власності чи користування. Найчастіше забувають декларувати земельні ділянки, на яких розташовані їх будинки; Незазначення вартості об’єктів декларування (квартир, будинків, земельних ділянок, автомобілів тощо), при цьому така інформація вказана в первинних документах про набуття права власності; Недекларування об’єкта нерухомості, що використовувався для проживання декларанта та членів сім’ї у звітному періоді, а в окремих випадках взагалі недекларування жодного об’єкта нерухомості; Зазначення державного номерного знаку автомобіля замість ідентифікаційного номеру (VIN-коду); Зазначення загальної вартості цінних паперів, замість номінальної вартості одного цінного паперу; Зазначення себе джерелом доходу замість органу, установи чи організації, яка виплачувала заробітну плату чи інші види доходу; Зазначення розміру фактично виплаченого, а не нарахованого (з податками) доходу; Незазначення доходів, отриманих у вигляді подарунків у негрошовій формі (будинок, автомобіль тощо), прощеного боргу; Декларування грошових активів у вигляді готівкових коштів, але недекларування інших видів грошових активів, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, при тому, що розмір активів рахується сукупно; Зазначення депутатами місцевих рад фактичної посади та місця своєї роботи (директор ТОВ, вчителька тощо) у полі посади замість статусу “депутат”, за яким виник обов’язок подати декларацію.

У НАЗК нагадали, що для спрощення процесу заповнення декларації НАЗК розробило функцію «Дані для декларації» в Реєстрі декларацій.

За допомогою цієї функції за ініціативою декларанта на стадії створення чернетки декларації НАЗК збирає та передає декларанту в його особистий кабінет Реєстру декларацій інформацію (у вигляді, адаптованому до форми декларації) про наявні у нього активи, відомості про які містяться в реєстрах і базах даних, з якими у НАЗК є автоматизований обмін.

Також у відомстві рекомендують, при заповненні декларації використовувати рекомендації НАЗК, розміщені в Базі знань.

З відеороз’ясненнями щодо заповнення кожного розділу декларації можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що НАЗК розмежувало брехню в деклараціях та «помилку»: якщо чиновник надав невірні дані менш, ніж на 302 тисячі грн, йому не загрожуватиме покарання.

Також голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що лише 30% посадовців заповнили декларації правильно і отримають «подарунок під ялинку».

Крім того, НАЗК повідомило, що автоматизовано перевірятимуться декларації, які мають найменший показник рейтингу ризику та містять дані, які можуть бути перевірені автоматизовано.

Додамо, НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності.

Ще ми писали, що у НАЗК роз’яснили, як розібратися з тим, що сказано в довідці за результатами автоматизованої перевірки декларації.

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