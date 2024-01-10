Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Литву и планирует посетить Латвию и Эстонию

Президент встретится с чиновниками стран Балтии.

В среду, 10 января, Президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в столицу Литвы – Вильнюс.

«Наши надежные друзья и принципиальные партнеры – Литва, Эстония и Латвия. Со временем буду в Таллинне и Риге, а сегодня – Вильнюс», - отметил глава государства.

По его словам, в ходе переговоров предполагаются переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сеймаса, а также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Среди обсуждаемых вопросов – безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки.

«И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения», - подчеркнул глава государства.

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