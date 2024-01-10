Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Литви і планує відвідати Латвію та Естонію

Президент зустрінеться з високопосадовцями країн Балтії.

У середу, 10 січня, Президент України Володимир Зеленський з неанонсованим візитом прибув до столиці Литви – Вільнюсу.

«Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс», — зазначив глава держави.

За його словами, у ході переговорів передбачаються переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу, а також зстрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Серед обговорюваних питань - безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.

«І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення», - наголосив глава держави.

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