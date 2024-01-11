Президент Зеленський прибув до Естонії: подробиці

Разом із Зеленським до Таллінна прибув міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Фото: Маргус Тсахкна

Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув до естонської столиці Таллінна. Разом з ним також прибув міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це повідомив у X (Twitter) очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

"Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні", – написав Тсахкна.

Напередодні Зеленський перебував з візитом у Литві. Литовський президент Гітанас Науседа оголосив про плани передати Україні військову допомогу.

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