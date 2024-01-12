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У Вінниці обрали запобіжні заходи помічнику судді та секретарю судових засідань, які підозрюються в отриманні хабаря

11:12, 12 січня 2024
Помічник судді та секретар судових засідань пообіцяли за 2000 доларів вплинути на процес прийняття рішення по справі чоловіка, щоб йому не призначили покарання пов’язане з позбавленням волі.
У Вінниці обрали запобіжні заходи помічнику судді та секретарю судових засідань, які підозрюються в отриманні хабаря
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Вінницький міський суд Вінницької області розглянув клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою для помічника судді та секретаря судових засідань, які підозрюються в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що підозрювані діючи за попередньою змовою після чергового судового засідання по справі обвинуваченого, запропонували йому відмовитись від захисника та надати їм неправомірну вигоду в розмірі 2 000 доларів США за здійснення впливу на прийняття рішення суддею, при встановленні вироку відносно обвинуваченого щодо призначення покарання не пов’язаного з позбавленням волі, а у разі не надання неправомірної вигоди, за вироком суду буде призначене покарання у виді позбавлення волі.

«Так, 08.01.2024, прибувши до суду чоловік зустрів підозрюваних, та на їх вимогу передати неправомірну вигоду, вони прослідували до автомобіля чоловіка, де в салоні авто відбулася передача коштів у розмірі 1 500 доларів США, за вплив на прийняття  рішення по справі», - сказано у повідомленні.

У суді додають, що при обранні запобіжних заходів слідчими суддями було враховано обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювані можуть здійснювати дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК  України.

За результатами повного та всебічного судового розгляду, заслухавши думки учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, застосувавши до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначивши розмір застави у розмірі 60560 грн для одного та 211 960 для іншого.

Наразі тривають слідчі дії.

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