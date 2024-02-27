ГБР отреагировало на заявление «Синево» об аресте головного офиса

В ГБР говорят, что не проводили никаких следственных действий в отношении «Синево», которые могли бы остановить работу компании.

Источник фото: Антонина Вишневская

В Государственном бюро расследований отреагировали на заявление «Синево» об аресте головного офиса.

Там подтвердили арест помещений в рамках расследования возможного незаконного отчуждения комплекса госпредприятия.

«Работники ГБР еще с 2022 года осуществляют досудебное расследование по факту совершения служащими одного из Министерств, Фонда государственного имущества и государственного предприятия Украинского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности МАСМА возможного незаконного отчуждения целостного имущественного комплекса государственного предприятия», - говорится в сообщении.

Однако в ГБР говорят, что не проводили никаких следственных действий в отношении «Синево», которые могли бы остановить работу компании. Сам арест на госимущество следственный судья наложил еще в 2022 году, и «никаких препятствий в предоставлении медицинских услуг не возникало и не возникает и сегодня».

«В ходе расследования исследовалась законность перерегистрации части целостно-имущественного комплекса третьим лицам. В 2022 году следователем судьей по ходатайству прокурора наложен арест на эти помещения.

Подчеркнем, что никаких следственных действий в отношении указанного медицинского предприятия, которые бы препятствовали осуществлению его деятельности не проводилось и после наложения ареста на госимущество в 2022 году никаких препятствий в предоставлении медицинских услуг не возникало и не возникает и сегодня», - объяснили в ГБР.

Там отметили, что указанный арест был неоднократно предметом судебных обжалований, которые оставили определение следственного судьи в силе.

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