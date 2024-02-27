ДБР відреагувало на заяву «Сінево» про арешт головного офісу

В ДБР кажуть, що не проводили жодних слідчих дій щодо «Сінево», які б могли зупинити роботу компанії.

Джерело фото: Антоніна Вишневська

У Державному бюро розслідувань відреагували на заяву «Сінево» про арешт головного офісу.

Там підтвердили арешт приміщень у рамках розслідування можливого незаконного відчуження комплексу держпідприємства.

«Працівники ДБР ще з 2022 року здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства», - йдеться у повідомленні.

Проте в ДБР кажуть, що не проводили жодних слідчих дій щодо «Сінево», які б могли зупинити роботу компанії. Сам арешт на держмайно слідчий суддя наклав ще у 2022 році, і «жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає і сьогодні».

«Під час розслідування досліджувалась законність перереєстрації частини цілісного-майнового комплексу третім особам. У 2022 році слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт на ці приміщення.

Підкреслимо, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні», - пояснили у ДБР.

Там зазначили, що вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі.

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