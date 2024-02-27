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  1. В Україні

Легковикам дозволили користуватися єЧергою

15:14, 27 лютого 2024
Легковики отримали доступ до електронної черги при перетині кордону.
Легковикам дозволили користуватися єЧергою
Джерело фото: lyuboml.rayon.in.ua
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Уряд під час засідання 27 лютого прийняв постанову, яка розширює можливість використання електронної черги на водіїв легкових автомобілів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Урядовий портал.

«Невід’ємним елементом підвищення якості державного управління є реформа цифровізації. Ми продовжуємо масштабувати наш успішний проект єЧерга для зручного перетину кордонів», – підкреслив Глава Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, за допомогою цього сервісу транспортні засоби вже перетнули кордон понад 800 тисяч разів.

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