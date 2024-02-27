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  1. В Украине

Легковушкам разрешили пользоваться еОчередью

15:14, 27 февраля 2024
Легковушки получили доступ к электронной очереди при пересечении границы.
Легковушкам разрешили пользоваться еОчередью
Источник фото: lyuboml.rayon.in.ua
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Правительство во время заседания 27 февраля приняло постановление, которое расширяет возможность использования электронной очереди на водителей легковых автомобилей. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Правительственный портал.

"Неотъемлемым элементом повышения качества государственного управления является реформа цифровизации. Мы продолжаем масштабировать наш успешный проект еЧерга для удобного пересечения границ", - подчеркнул Глава Правительства.

По словам Премьер-министра, с помощью этого сервиса транспортные средства уже пересекли границу более 800 тысяч раз.

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