Легковушкам разрешили пользоваться еОчередью

Правительство во время заседания 27 февраля приняло постановление, которое расширяет возможность использования электронной очереди на водителей легковых автомобилей. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Правительственный портал.
"Неотъемлемым элементом повышения качества государственного управления является реформа цифровизации. Мы продолжаем масштабировать наш успешный проект еЧерга для удобного пересечения границ", - подчеркнул Глава Правительства.
По словам Премьер-министра, с помощью этого сервиса транспортные средства уже пересекли границу более 800 тысяч раз.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.