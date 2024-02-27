Сеть лабораторий «Синэво» заявила об аресте головного офиса, все отделения могут прекратить работу

Крупнейшая сеть лабораторий «Синево» может остановить работу из-за ареста головного офиса в Киеве.

Во вторник, 27 февраля, самая большая сеть лабораторий «Синево» заявила об аресте здания головного офиса и лаборатории в Киеве. В компании отмечают, что это может привести к полной остановке всей сети. Соответствующее заявление было сделано на Facebook-странице компании.

«В результате безосновательного и противозаконного ареста, наложенного ГБР на здание головного офиса и центральной лаборатории «Синево» в Киеве, вскоре компания будет вынуждена прекратить деятельность в этом здании. А это приведет к полной остановке работы сети лабораторий «Синево» в Украине», – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что из-за «ареста, без услуг современной лабораторной диагностики останутся около 300 тысяч пациентов ежемесячно». В том числе обслуживаемые сетью «Синево» на безвозмездной основе, а именно:

пациенты по программе мед. гарантий НСЗУ,

бойцы Сил ТрО ВСУ,

пациенты института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова,

пациенты центра протезирования и реабилитации Superhumans Center и другие.

«В результате противоправных действий ГБР, бюджет воюющей страны потеряет сотни миллионов гривен налогов и сборов (за 2023 год мы уплатили более 310 млн грн), более 2300 сотрудников компании станут безработными, а инвестиционному имиджу Украины будет нанесен непоправимый ущерб», - добавили в компании.

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